A onda de alertas de chuva , que afetou todas as regiões brasileiras durante a semana, está se deslocando em direção ao norte do país . Nesta quinta-feira (17), o Nordeste começa a sentir os efeitos, com previsão de chuvas intensas em três estados, conforme informado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . Os avisos de tempestade continuam válidos para as regiões Centro-Oeste e Norte, com destaque para o Mato Grosso.

Os estados mais críticos são Rondônia e Mato Grosso, que estão sob alerta de "perigo". Nesses locais, há previsão de ventos que podem atingir até 100 km/h e precipitações de até 60 milímetros por hora. Essas condições aumentam o risco de quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

São Paulo

A quinta-feira (17) será marcada por sol e calor. De acordo com a Defesa Civil estadual, há alerta para possíveis mudanças no tempo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo prevê temperaturas variando entre mínimas de 17°C durante a madrugada e máximas que podem alcançar 31°C, com umidade relativa do ar em torno de 35%.

No final da tarde, a brisa marítima deve trazer aumento da nebulosidade, resultando em chuvas rápidas e isoladas em algumas áreas.

Na sexta-feira (18), a previsão é de que o cenário meteorológico mude drasticamente em todo o estado, com a chegada da frente fria. As chuvas devem se intensificar devido ao avanço de instabilidades associadas à circulação de ventos em níveis mais altos da atmosfera, bem como à circulação de umidade sobre a faixa leste do estado.

No litoral paulista, as temperaturas serão amenas, com máximas em torno de 24°C e mínimas de 20°C, com possibilidade de chuvas isoladas à tarde na Baixada Santista. No litoral norte, pode haver chuva pela manhã, mas o tempo deve melhorar à tarde. No interior, o clima será firme, com sol e temperaturas acima de 30°C, chegando a 37°C em Presidente Prudente.



Onde mais deve chover?



Além de Mato Grosso e Rondônia, outros oito estados estão sob alerta para tempestades menos severas. No Nordeste, a chuva deve se intensificar na Bahia, Maranhão e Piauí. Por outro lado, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe devem experimentar uma semana predominantemente ensolarada, com chuvas isoladas.

No Norte, as chuvas serão mais intensas no Tocantins e Amazonas, especialmente nas regiões Oeste e Sul. Também há previsão de precipitações no Sul do Pará e em Rondônia.

A região Centro-Oeste espera instabilidade em Goiás e no Mato Grosso, onde os alertas de tempestade são mais preocupantes. No Sudeste, apenas Minas Gerais está sob alerta para chuvas mais fortes.

Os alertas do Inmet abrangem nove estados: Amazonas, Rondônia, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Bahia e Maranhão.

Nas áreas sinalizadas em amarelo, a previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos de até 60 km/h. Já nas áreas em laranja, os riscos aumentam, com chuvas acumuladas de até 100 mm por dia e ventos de até 100 km/h.

