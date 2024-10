Reprodução/Renan Mattos/Agencia RBS Lojas Torra, no Centro Histórico de Porto Alegre

Um homem de 40 anos morreu após cair no fosso de um elevador em uma loja no Centro Histórico de Porto Alegre , na tarde desta quarta-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima trabalhava na instalação do equipamento. As informações são do G1.

O indivíduo, cuja identidade ainda não foi informada, caiu da altura do quarto andar, de acordo com o perito criminal do Instituto-Geral de Pericias (IGP) do RS Carlos de Santis.

"Houve um rompimento provável de um cabo de aço que causou a queda do funcionário do quarto andar até o térreo, no fosso do elevador, vindo ao óbito", diz Santis.

O cabo rompido, no caso, era o que sustentava o elevador.

"A estrutura [em] que vai a cabine do elevador que acabou caindo. Como a vítima estava presa nessa estrutura, ela acabou caindo", explica a capitão Bárbara de Oliveira.

O acidente ocorreu no prédio da "Lojas Torra". Em nota, o comércio lamentou o ocorrido e se disse "à disposição das autoridades competentes para colaborar com a apuração dos fatos".

Segundo o delegado Paulo Jardim, testemunhas foram encaminhadas à delegacia para depor.

A empresa responsável pela instalação do elevador é a Escal Escadas Rolantes e Elevadores Ltda., que ainda não se manifestou.

Nota da Lojas Torra

"Manifestamos nosso profundo pesar pela fatalidade ocorrida na data de hoje, envolvendo um funcionário da empresa especializada Escal Escadas Rolantes e Elevadores Ltda, contratada para a instalação de novos elevadores no nosso estabelecimento comercial, localizado em Porto Alegre/RS. Permanecemos à disposição das autoridades competentes para colaborar com a apuração dos fatos. Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com os familiares e colegas do funcionário."

