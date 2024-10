Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

Nesta semana, o Brasil será marcado por chuvas em diversas áreas, segundo o Climatempo, com especial destaque para os estados da faixa central , como o Centro-Oeste e o Norte do país. Em São Paulo , a chuva pode começar já nesta quarta-feira (16).

A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo indica que ventos do mar, trazendo umidade, ajudam a baixar as temperaturas. A única expectativa de chuvisco é para esta quarta-feira (16), quando os termômetros poderão alcançar até 32°C. As mínimas devem se manter em torno de 16°C ao longo da semana.

A Defesa Civil estadual também alerta para pancadas de chuva entre sexta (18) e segunda (21) da próxima semana, com temperaturas próximas aos 30°C.

A quarta-feira também é quando as chances de chuvas aumentam no litoral paulista, que tem temporais previstos para o fim de semana.

Para a cidade de São Paulo, a média histórica indica um volume de chuvas de 369,2 milímetros para a primavera, que termina em 21 de dezembro, quando começa o verão. A temperatura tende a permanecer acima da média, conforme nota técnica do Inmet, Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia), divulgada no final de setembro.



Brasil

Após um fim de semana de intensas precipitações no Sul, Sudeste e, principalmente, na faixa central do Brasil, a chuva continuará forte ao longo da semana. O Centro-Oeste e o Norte estarão sob a influência de diversos sistemas meteorológicos, que contribuirão para o aumento da umidade nessas áreas.

Os maiores acumulados de chuva devem se concentrar no Centro-Oeste, Norte, Nordeste (especialmente na Bahia) e no Rio Grande do Sul. De acordo com as previsões, os estados de Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal poderão registrar volumes superiores a 80 mm nos próximos dias, evidenciando a recuperação das regiões que sofreram com a seca intensa.

No Rio Grande do Sul, os acumulados de chuva aumentaram significativamente nesta terça-feira, em decorrência de uma pequena frente fria que passou pelo estado, proporcionando alívio das condições secas no Sul.

Ao longo do mês, as chuvas devem retornar gradualmente, avançando pelo Brasil. O Inmet prevê precipitações acima da média em grande parte da Região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e nas partes sul do Rio de Janeiro e Minas Gerais, com a expectativa de que a região central do país também receba chuvas na segunda quinzena do mês.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.