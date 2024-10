ig Washington Olivetto faleceu neste domingo (13), aos 73 anos, no Rio de Janeiro

Washington Olivetto , um dos nomes mais emblemáticos da publicidade brasileira e mundial, faleceu neste domingo (13), aos 73 anos, no Rio de Janeiro , em decorrência de complicações pulmonares, que evoluíram para falência múltipla de órgãos.

Reconhecido por sua criatividade sem igual, Olivetto criou campanhas que marcaram gerações e transformaram a publicidade. Entre seus trabalhos mais memoráveis estão os icônicos comerciais da Bombril , estrelados por Carlos Moreno , o eterno “ Garoto Bombril ”, além de campanhas para produtos como o amaciante Mon Bijou e o pinho Bril .

O publicitário foi um dos mais premiados do mundo, acumulando mais de 50 Leões no Festival de Publicidade de Cannes. Ele também foi o profissional que mais ganhou no festival Profissionais do Ano, organizado pela Rede Globo, nos últimos 30 anos.

Além desses reconhecimentos, ele foi eleito duas vezes como o "publicitário do século" pela Associação Latino-Americana de Publicidade (ALAP) e incluído entre os 25 publicitários mais influentes do mundo pela revista britânica “Media Internacional”.

Em 2014, recebeu o Clio Lifetime Achievement Award, uma das maiores honrarias da publicidade, e tornou-se o primeiro não anglo-saxão a integrar o Creative Hall of Fame do The One Club, comparado a uma “Calçada da Fama” dos publicitários.

Olivetto também foi responsável pelos únicos dois comerciais brasileiros incluídos na lista dos 100 maiores de todos os tempos. O primeiro, de 1987, foi o clássico "Primeiro Sutiã", para a marca de lingerie Valisère, que retratava a jornada de uma adolescente ao ganhar seu primeiro sutiã.









O segundo, de 1989, foi o impactante “Hitler”, criado para a Folha de S.Paulo, que mostrava como é possível contar mentiras apenas usando verdades, ao narrar aspectos positivos da economia alemã antes de revelar que se tratava de Adolf Hitler.











Nascido em São Paulo, em 29 de setembro de 1951, Washington Olivetto entrou para o mundo da publicidade ainda jovem, inspirado por seu pai, que era vendedor. Aos 18 anos, começou sua carreira como redator e rapidamente se destacou. Seu primeiro grande sucesso foi o comercial “O Pingo”, para a marca de torneiras Deca, que ganhou o Leão de Bronze no Festival de Cannes em 1973. No ano seguinte, conquistou o primeiro Leão de Ouro da publicidade brasileira com o comercial "Homem de 40 Anos", que incentivava as empresas a darem oportunidades a trabalhadores mais velhos.









Em 1986, fundou a agência W/Brasil, que se tornaria uma das mais premiadas do mundo, com filiais em Portugal, Espanha e Estados Unidos. Em 2010, sua agência se uniu à McCann, criando a W/McCann, onde Olivetto foi chairman até 2018. Nos últimos anos, ele lançou o podcast WCast, no qual compartilhava suas histórias e reflexões sobre o mundo da publicidade.





Garoto Bombril e o legado na cultura popular





Entre as suas campanhas mais famosas, o "Garoto Bombril", criado em 1978, foi uma das mais duradouras e reconhecidas do Brasil. O ator Carlos Moreno estrelou uma série de comerciais ao longo de décadas, sempre com uma abordagem bem-humorada e inovadora.

Em uma das campanhas mais ousadas, criada em 1988 para o amaciante Mon Bijou, Olivetto brincava com o sucesso da concorrência, levando a um comercial relançado com uma "censura" divertida após reclamações.



Outro grande destaque foi o comercial de 1991 para o pinho Bril, em que o “Garoto Bombril” cantava “Pense em Mim”, sucesso da dupla Leandro e Leonardo, para conquistar as donas de casa.

O legado de Washington Olivetto na publicidade e na cultura popular brasileira é inestimável. Criador de campanhas que se tornaram ícones, ele revolucionou a forma como a propaganda é feita e deixou sua marca na história da comunicação mundial.





