Reprodução / Instagram Washington Olivetto morreu aos 73 anos

O publicitário Washington Olivetto morreu neste domingo (13), aos 73 anos, no Rio de Janeiro.

Olivetto foi um dos nomes mais influentes e premiados da propaganda brasileira. Ele foi o responsável por criações memoráveis como o garoto Bombril, o primeiro sutiã da Valisere e a Democracia Corinthiana .



Olivetto acumulou mais de 50 Leões no Festival de Cannes, além de ter sido o único latino-americano a ganhar um Clio , em 2001.

Amigos e personalidades lamentaram a morte do publicitário pelas redes sociais. O jornalista Carlos Sartori chamou Olivetto de “gênio” e desejou sentimentos aos familiares.

O gestor cultural, escritor e jornalista Afonso Borges relembrou momento vividos ao lado de Olivetto e chamou o publicitário de “irmão”.



Morreu Washington Olivetto. Volto 38 casas, em 1986, quando o conheci. Fizemos vários eventos no @sempreumpapo juntos, atravessamos estas décadas com uma amizade duradoura e franca. Foi um amigo, um irmão, um incentivador. Nunca vou te esquecer. Vai descansar, a gente fica aqui… pic.twitter.com/qRYT76Gmq0 — Afonso Borges (@afonsoborges) October 13, 2024

O Corinthians também prestou homenagens ao publicitário.



Nota de Pesar – Washington Olivetto



O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos, que aconteceu na tarde deste domingo (13). Um dos ícones da publicidade, herdou a paixão pelo Corinthians de seu tio Armando.



Olivetto… pic.twitter.com/hqBjch9vvt — Corinthians (@Corinthians) October 13, 2024

O ministro da Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também fez uma publicação no “X”, reconhecendo os trabalhos de Olivetto.



LUTO! Partiu o grande Washington Olivetto. Um dos maiores publicitários do Brasil responsável por grandes campanhas e inclusive a Democracia Corinthiana. Meus sentimentos aos amigos e familiares. pic.twitter.com/rGogWG1CFb — Alexandre Padilha (@padilhando) October 13, 2024

O digital influencer e escritor Felipe Neto chamou Olivetto de “o maior publicitário da história”.

O maior publicitário da história do nosso país nos deixou hoje.



Vá em paz, Washington Olivetto 🖤 pic.twitter.com/PcDTZaEg4F — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) October 13, 2024







O jornalista esportivo Milton Neves também deixou a sua homenagem em suas redes sociais, dizendo: "Você foi pro céu deixando aqui embaixo uma trajetória extraordinária".

Caro Washington Olivetto,vc foi pro céu deixando aqui embaixo trajetória extraordinária p/a Economia do Brasil,mercado publicitário e p/mim também em apoios em patrocínios.Sim,houve invejoso doente qdo testemunhei suas campanhas,mas vc muito me ajudou na vida. Obrigadoooooo,gênio pic.twitter.com/BywW7hlOqA — Milton Neves (@Miltonneves) October 13, 2024













O senador Amapaense, Líder do Governo Lula no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues também deixou suas homenagens a Olivetto





Hoje perdemos um dos maiores publicitários brasileiros. Criador de campanhas icônicas e do célebre movimento da "Democracia Corinthiana" Washington Olivetto deixou seu nome cravado na história da publicidade.



Meu abraço fraterno nos familiares e amigos. pic.twitter.com/1WFYcdMejt — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) October 13, 2024













O dono da RedeTV, Marcelo de Carvalho, destacou a genialidade de Olivetto e lembrou do tempo em que se conheceram



Washington Olivetto parte cedíssimo. Conheci, eu menino, ele com 20 anos, com meu pai , Edro de Carvalho e Júlio Ribeiro. Sempre foi brilhante. Nunca foi afetado. Grande redator, grande criativo. Não conheço outro que tenha se equiparado depois. Vá em paz e o céu vai ficar mais… pic.twitter.com/6SKZuooIdj — Marcelo de Carvalho (@MarceloCRedeTV) October 13, 2024











Boninho, ex-diretor de entretenimento da TV Globo, chamou Olivetto de "gênio da publicidade. Incrível e especial".













Lúcio Mauro Filho também postou homenagem ao publicitário











































































Em suas redes sociais, o cantor Gilberto Gil também prestou homenagens ao Olivetto





























