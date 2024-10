Divulgação / Corpo de Bombeiros de SC Cinco homens estavam no elevador e dois sobreviveram à queda com "escoriações"

Três homens morreram após um elevador de obras despencar em uma construção em Imbituba, litoral sul de Santa Catarina . Os homens trabalhavam na construção do prédio quando aconteceu o acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia cinco pessoas no elevador. Dois morreram na queda e três foram levados para o hospital, feridos; um acabou morrendo na sequência.

O acidente

O acidente aconteceu no terreno de uma obra na Rua Nossa Senhora da Conceição. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda foi cerca de 16h20 da quinta-feira (10). Os trabalhadores subiam pelo prédio.

Um dos homens contou aos socorristas que o elevador funcionava normalmente, mas parou inesperadamente e caiu. Ele conseguiu se segurar nas estruturas da construção, mas os outros homens caíram.

Dois homens morreram no local, um de 33 anos e um de 57. Outro, de 34, foi levado ao hospital, mas morreu. Os sobreviventes têm 37 e 53 e tiveram “escoriações,” de acordo com relatório dos bombeiros. Leia um trecho:

“Por volta das 16h20, o Corpo de Bombeiros em Imbituba foi acionado para responder a um chamado referente a um acidente de trabalho envolvendo a queda de um elevador de uso de trabalhadores de uma obra. (...) Segundo o relato de uma das vítimas, que estava no elevador com seus quatro companheiros, o elevador parou inesperadamente e, em seguida, desabou sem aviso prévio. (...) Infelizmente, seus quatro companheiros caíram juntamente com o elevador”

