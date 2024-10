Prefeitura Maceió/ Reprodução Suspeito era do Ceará e estava visitando a região

Um homem foi afastado de um curso de formação de delegados após ser flagrado tendo relações sexuais em uma praia de Maceió , Alagoias .

O caso aconteceu em abril deste ano na praia de Ponta Verde e foi registrado por testemunhas que compartilharam o vídeo nas redes sociais. O suspeito era do Ceará e estava visitando a região.

O homem havia sido aprovado em um concurso público para de delegado, mas teve seu afastamento confirmado pela Polícia Civil na última quinta-feira (10).





O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !





Embora a polícia não tenha esclarecido se o afastamento é definitivo, o curso de formação começou no dia 1º de outubro com os candidatos selecionados.

De acordo com a Polícia Civil, o homem é investigado por prática de ato obsceno em local público. Em agosto, outro caso semelhante foi registrado na mesma praia, também publicado nas redes sociais.

À polícia, ele afirmou não lembrar de ter feito sexo na praia, apenas de ter ido a um bar na cidade, mas não se manifestou sobre os detalhes do ocorrido.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .