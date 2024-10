Reprodução / GloboNews - 18.01.2024 São Paulo em estado de atenção para chuvas fortes

Nesta quinta-feira (10), as chuvas começaram a afetar diversas regiões do Brasil, com previsão de continuar até domingo (13), atingindo 17 estados. As condições climáticas atuais podem tornar esta a semana mais chuvosa registrada desde abril, conforme estimativas do MetSul Meteorologia. Essa mudança de cenário representa o fim de uma longa t emporada seca , após seis meses de precipitações abaixo da média em grande parte do território nacional. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para chuvas e tempestades em várias localidades nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Os alertas do Inmet são válidos para os seguintes estados: Acre, Amazonas, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, além do Distrito Federal. O Amapá e o Pará também têm previsão de pancadas isoladas no litoral. As chuvas devem variar entre 50mm e 100mm por dia, com possibilidade de ventos fortes e queda de granizo no Centro-Sul do Brasil.

São Paulo

A sexta-feira (11) em São Paulo será marcada por chuvas intensas, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Hoje, a capital deverá registrar aproximadamente 13 mm de precipitação, acompanhada de raios e trovoadas, com temperaturas variando entre 19°C e 30°C, resultando em um clima abafado.

A partir da noite de sábado (12), há expectativa de queda nas temperaturas, com mínima de 18°C e máxima de 28°C, e a madrugada de domingo (13) poderá apresentar temperaturas de até 15°C. Durante o dia, a temperatura não deverá ultrapassar os 20°C, sem previsão de chuvas.

Na segunda-feira (14), o frio persistirá, com mínima de 15°C e máxima de 22°C, mantendo-se um clima estável. Uma nova elevação nas temperaturas está prevista para terça-feira (15), quando os termômetros poderão oscilar entre 18°C e 29°C, com condições mais secas.

A passagem de uma frente fria provocará chuvas de média a forte intensidade na região metropolitana e partes do interior. O Inmet emitiu alerta amarelo para potencial risco de tempestades. A Defesa Civil de São Paulo ressalta que a instabilidade pode resultar em rajadas de vento de até 60 km/h e risco de granizo. Recomenda-se à população evitar áreas arborizadas durante a tempestade e não transitar por locais alagados.

As previsões de acumulados de chuva variam entre as regiões. Na Serra da Mantiqueira, no litoral norte e nas áreas de Presidente Prudente e Araçatuba, os totais podem alcançar até 100 mm. Na Grande São Paulo e na Baixada Santista, o acumulado deverá girar em torno de 80 mm, o que pode ocasionar alagamentos.

Diante dessas previsões, os paulistanos são orientados a se prepararem para um dia chuvoso e a seguirem as diretrizes das autoridades para garantir sua segurança.

Estação chuvosa

De acordo com o MetSul, a estação chuvosa se caracteriza por um aumento das precipitações nos estados das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Os últimos meses foram marcados por temperaturas elevadas e baixa umidade em muitos locais do país. A previsão é de que as chuvas cheguem a áreas que não recebem precipitação há quase seis meses, especialmente no Sul, onde as chuvas já começaram desde o início da semana.



Conforme informações do MetSul, novos períodos de instabilidade e chuva forte podem ocorrer a partir do fim de semana e no início da próxima semana, especialmente nas regiões Centro-Sul. Contudo, o Nordeste não deve ser afetado por chuvas neste período. A previsão indica que pontos do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul devem registrar acumulados próximos a 50mm ao longo dos próximos dez dias. No Sul, particularmente em Santa Catarina e no Paraná, os totais devem ultrapassar os 100mm, podendo chegar a até 200mm.



O MetSul alerta para a possibilidade de temporais, chuvas intensas, raios, queda de granizo, vendavais e alagamentos, com ênfase em Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal. A população dessas áreas deve estar atenta às previsões e recomendações das autoridades.



Ao longo de outubro, as chuvas devem avançar gradualmente pelo Brasil, segundo o instituto. A expectativa é de precipitações acima da média em grande parte da Região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, e no sul do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A segunda quinzena do mês pode trazer um retorno gradual das chuvas à região central do país, proporcionando alívio após um período prolongado de seca.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.