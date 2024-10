Reprodução/TRE-RN Mais de 80% dos paulistas pretende ir às urnas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresentou, na tarde deste domingo (6), um balanço parcial das eleições municipais . Até às 13h, foram substituídas 1.963 urnas eletrônicas, o que representa aproximadamente 0,4% do total de 478 mil equipamentos disponíveis. Em apenas uma seção, foi necessário realizar o voto de forma manual.



Além das urnas, 14 candidatos foram presos durante o processo eleitoral, enquanto 44 candidatos foram conduzidos pelas autoridades. Entre os eleitores, foram registradas 108 prisões e 10 armas foram apreendidas.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



Mais cedo, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, disse que as eleições seguem tranquilas e que não há ocorrência significativa.



"Os eleitores estão indo às urnas no Brasil inteiro desde 8 horas da manhã, no horário de Brasília. Nós temos um número bem significativo de presença, temos praticamente nenhuma mudança nem de urna, que é uma situação normal, 0,3% de urnas substituídas por outras urnas", afirmou, em entrevista coletiva para a imprensa no Centro de Divulgação Eleitoral, no TSE.

A ministra relatou que o temor de que eleitores da Região Norte tivessem dificuldade de chegar às urnas, em razão dos rios secos, não se confirmou.

"Aquilo que a gente temia, principalmente no Norte, por ausência de estradas, não se confirma. Conseguimos que os eleitores estejam comparecendo", disse.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.