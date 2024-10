Justiça Eleitoral Título digital





Neste domingo (6), dia do 1º turno das eleições municipais de 2024, alguns eleitores enfrentaram dificuldades para justificar o voto pelo aplicativo e-Título devido ao alto número de acessos, resultando em uma fila virtual. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, afirmou que não houve instabilidade no sistema.

Como justificar o voto

A justificativa de ausência por meio do e-Título pode ser feita até as 17h , mas os eleitores que não conseguirem justificar neste prazo terão até 60 dias após o 1º e o 2º turno para regularizar a situação, tanto pelo aplicativo quanto pelo Sistema Justifica, disponível nos sites do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Além do meio digital , a justificativa também pode ser realizada presencialmente no dia da eleição.

Quem não votar e não justificar pode enfrentar restrições como a impossibilidade de obter documentos como carteira de identidade, passaporte e até mesmo a renovação de matrícula em instituições de ensino públicas. Se o eleitor faltar em três pleitos consecutivos sem justificativa, o título será cancelado.

Cresce a busca por justificativa de voto

Nas últimas semanas, o interesse por termos relacionados a como justificar o voto aumentou consideravelmente no Google Trends. Em 2020, as buscas bateram recorde em meio às eleições municipais e à pandemia, quando muitos eleitores preferiram não sair de casa.

Os eleitores fora de seu domicílio eleitoral neste domingo podem justificar a ausência diretamente pelo e-Título . Basta acessar o menu "mais opções" no aplicativo e selecionar "justificativa de ausência ". Também é possível baixar um formulário de requerimento de justificativa eleitoral em PDF ou preenchê-lo presencialmente nos locais de votação.

Com 155,9 milhões de eleitores aptos a votar em 5.569 cidades brasileiras, a votação segue até às 17h pelo horário de Brasília. Caso nenhum candidato a prefeito atinja a maioria absoluta nos municípios com mais de 200 mil eleitores, o segundo turno será realizado no dia 27 de outubro.