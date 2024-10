Reprodução "Jacaré" é preso por boca de urna na Paraíba

Um homem fantasiado de jacaré foi preso na tarde deste domingo (6) na cidade de Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, por provocar aglomeração em uma zona eleitoral . A prisão foi realizada por policiais militares após recebimento de denúncias anônimas sobre um suposto crime de boca de urna.

O homem foi conduzido à base da Polícia Federal em João Pessoa para o registro da ocorrência. As autoridades continuam a investigar a situação.

Balanço

Neste domingo (6), dia de eleições municipais, as forças de segurança prenderam 104 eleitores e 14 candidatos por crimes eleitorais, conforme divulgado pelo Ministério da Justiça. Os estados com mais detenções foram o Rio de Janeiro e Roraima, com 25 prisões cada.

A maior parte das prisões no Rio ocorreram na noite de sábado (5), quando a Polícia Federal capturou um grupo em um imóvel utilizado por um candidato a prefeito para a compra de votos em Nilópolis. Na operação, foram apreendidos uma pistola e R$ 63 mil em espécie.

Dos 14 candidatos presos, cinco foram detidos na Paraíba, três em Mato Grosso do Sul, três no Paraná, um no Amazonas, um no Amapá e um em Roraima.

Os crimes mais comuns registrados incluem 341 casos de boca de urna, 115 de compra de votos e 175 de propaganda irregular. Somente neste domingo, foram apreendidos R$ 9.305.994, com a maior parte, R$ 6.137.460, confiscada no Pará.

Entre as operações, um candidato a vereador foi preso armado em Roraima, onde a PF apreendeu R$ 80 mil, armas e documentos relacionados a eleitores. Outra candidata a vereadora também foi detida na mesma região, com apreensão de R$ 7.400, armas e materiais de campanha.

A Polícia Federal também realizou operações em uma aldeia indígena no Amapá para garantir os direitos eleitorais dos povos originários. Em investigação no Ceará, mandados de busca e apreensão foram cumpridos após a apreensão de R$ 150 mil e a prisão de dois homens por lavagem de dinheiro.

Em Manaus, a PM encontrou dinheiro e cestas básicas em blitz com parentes de uma candidata a vereadora, além de documentos que indicavam distribuição irregular de materiais. Em Rondonópolis (MT), a PF flagrou a distribuição de "santinhos" nas proximidades de colégios eleitorais.

