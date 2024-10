Redação GPS Bolsonaro





Na campanha eleitoral de 2024, Jair Bolsonaro deixou claro quem é seu filho favorito . Carlos Bolsonaro , candidato à reeleição pela sexta vez no Rio de Janeiro, recebeu R$ 1.000 diretamente do pai. Já Jair Renan , que concorre a uma vaga na Câmara dos Vereadores de Balneário Camboriú (SC), não contou com a mesma sorte – não recebeu nenhum valor do ex-presidente.

Diferença de apoio entre os irmãos reflete também no partido

Além de não receber nada do pai, Jair Renan também foi tratado de maneira desigual pelo PL. Enquanto Carlos recebeu R$ 1,8 milhão da sigla, Jair Renan ficou com apenas R$ 135 mil, uma diferença de mais de dez vezes a menos em comparação ao irmão.