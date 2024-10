Reprodução Avião que transportava Lula sofreu falha técnica no México

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou que sentiu medo de morrer durante o incidente com o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) na última terça-feira (1º), em sua viagem de retorno do México .

A aeronave enfrentou um problema técnico logo após decolar do Aeroporto Internacional da Cidade do México, onde Lula participou da cerimônia de posse da presidente Claudia Sheinbaum.

"Eu vou dizer para vocês: pensei muito na minha vida porque fiquei quatro horas e meia em um avião, esperando um milagre de Deus para que o avião não caísse", disse Lula durante uma live com o candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (Psol).

"Pensei muito na minha vida, pensei em você [Boulos], pensei no povo de São Paulo, pensei nas pessoas humildes deste país que a gente tenta ajudar", acrescentou.

O avião presidencial que transportava Lula e sua comitiva de volta a Brasília foi obrigado a retornar ao aeroporto mexicano após a detecção de uma falha técnica na decolagem. No entanto, por segurança, a tripulação preferiu antes voar em círculos por quase cinco horas para queimar combustível e reduzir o peso da aeronave no pouso.

Lula acabou usando um avião reserva da FAB para voltar ao Brasil.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .