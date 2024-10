Reprodução/redes sociais O Gulfstream G550 de Gusttavo Lima

A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, autorizou a utilização do avião Cessna Citation XLS, apreendido durante a Operação Integration , pela Polícia Civil de Pernambuco. De acordo com as investigações, a aeronave já foi propriedade do cantor Gusttavo Lima.



A decisão da Justiça atendeu ao pedido do delegado Paulo Gondim, que lidera as investigações da referida operação. Além do Cessna, a juíza também autorizou o uso de dois helicópteros EC 130 T2 e um avião Falcon 2000EX, pertencentes à casa de apostas Esportes da Sorte, que é parte do esquema investigado por supostas atividades de lavagem de dinheiro.

A magistrada enfatizou que o uso das aeronaves pela polícia é uma questão de interesse público. "O objetivo da medida é assegurar o funcionamento eficaz das atividades da Polícia Civil", afirmou a juíza.

O Cessna Citation XLS, modelo popular entre empresários e celebridades, foi fabricado pela Cessna Aircraft em 2008. As investigações revelaram que a aeronave passou por duas vendas: inicialmente para a Esportes da Sorte, por US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 32,8 milhões), e posteriormente para a J.M.J Participações Ltda., que também controla a casa de apostas VaideBet, por R$ 33 milhões.

A polícia considera essas transações como indicativas de lavagem de dinheiro. O avião foi apreendido pela Polícia Civil no aeroporto de Jundiaí, em São Paulo, no dia 4 de setembro.

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. As investigações envolvem sua suposta participação em jogos ilegais, embora a defesa do cantor mantenha sua inocência. O indiciamento ocorreu em 15 de setembro, e o inquérito alega que o artista tornou-se sócio da VaideBet em julho de 2024, detendo 25% da empresa, embora a polícia suspeite que sua participação seja anterior.



A VaideBet, que fechou um contrato de patrocínio com o Corinthians no final de 2023, está também sob investigação. De acordo com o inquérito, um conselheiro do clube afirmou que o presidente mencionou, em uma conversa com Gusttavo Lima, que o cantor "era um dos donos da VaideBet". Recentemente, a empresa rescindiu o contrato com o Corinthians.

Após um pedido de prisão do cantor, que havia viajado para a Flórida (EUA), os advogados de Lima conseguiram suspender a medida em menos de 24 horas na segunda instância.

Operação Integration

A Operação Integration investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo cassinos online e jogos do bicho. A ação ganhou notoriedade após a prisão da influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, por suspeitas de envolvimento no esquema.

Embora a operação não se concentre diretamente em sites de apostas esportivas, ela investiga o uso dessas plataformas para lavar dinheiro de atividades ilegais. Relatórios indicam que o site Esportes da Sorte foi utilizado para ocultar receitas provenientes do jogo do bicho, o que a empresa nega.

Os envolvidos teriam disfarçado bens de origem ilícita, como carros, aeronaves e imóveis, utilizando contratos publicitários para ocultar o dinheiro proveniente de apostas ilegais. O esquema é centrado em Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, que foi preso, mas posteriormente libertado pela Justiça. Sua família também estaria ligada ao esquema, com papéis específicos na lavagem de dinheiro.

As empresas implicadas na investigação tiveram bens bloqueados totalizando cerca de R$ 2 bilhões, com apreensões de aeronaves e veículos de luxo. As prisões de Deolane e sua mãe ocorreram em 4 de setembro, após Deolane ser acusada de integrar um grupo de apostas no Brasil que utilizou contas bancárias para lavar dinheiro. Solange, suspeita de transferir valores incompatíveis com sua renda, também teve bens bloqueados, mas ambas foram soltas na semana passada e alegam inocência.

