O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para onda de calor , baixa umidade e tempestades que afetarão diversas regiões do Brasil nesta quarta-feira (2). De acordo com o Climatempo, as temperaturas devem ficar acima da média no Sul, Sudeste e Centro-Oeste durante a primeira semana de outubro.

A onda de calor prevista elevará as temperaturas em até 5°C, afetando sete estados: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal.

No Rio de Janeiro, os termômetros podem chegar a 40°C, enquanto em São Paulo a máxima deve ser de 36°C, com mínimas em torno de 21°C e possibilidade de chuvas isoladas.

Além do Centro-Oeste e Sudeste, a baixa umidade se estenderá a parte do Nordeste e Norte, atingindo estados como Bahia, Ceará, Alagoas, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins.

Alertas para tempestade foram emitidos em Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, prevendo chuvas de até 50 mm por dia, ventos fortes e queda de granizo. No Rio Grande do Sul, foram emitidos três alertas de tempestade, com um alerta laranja indicando chuvas intensas de até 100 mm.

O Inmet também alertou para ventos costeiros no litoral de estados do Nordeste, como Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Essas condições podem intensificar a movimentação de dunas de areia sobre construções na orla.

Com a onda de calor, a qualidade do ar pode ser comprometida e o risco de queimadas aumentará, principalmente com a umidade do ar variando entre 30% e 20% em várias capitais. A previsão é que a onda de calor persista até pelo menos 8 de outubro, com máximas em locais como Cuiabá e Corumbá chegando a 40°C e 42°C.

Na quarta-feira à noite, a expectativa é de que uma frente fria comece a trazer ar mais fresco ao Sul e parte do Sudeste, resultando em uma leve queda nas temperaturas em áreas como o leste e sul de São Paulo. No entanto, regiões centrais do Brasil ainda devem permanecer quentes, especialmente em Minas, Goiás e parte do leste de Mato Grosso.

As chuvas devem voltar a algumas regiões ao longo de outubro, com o último dia de setembro apresentando calor predominante no Sudeste e Sul. A previsão aponta para precipitações acima da média na Região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas e Rio de Janeiro, enquanto partes do Nordeste e do Centro-Oeste ainda enfrentarão tempo seco.

De acordo com meteorologistas, as temperaturas devem se manter acima da média em grande parte do país, especialmente no norte e no interior do Nordeste. Enquanto isso, o Sul e partes de Santa Catarina e Paraná podem registrar temperaturas abaixo da média.

A expectativa é que a primeira semana de outubro traga calor intenso, com os efeitos de uma massa de ar quente elevando as temperaturas em até 1,5°C acima do normal em várias regiões.

