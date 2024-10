Redes sociais O acidente ocorreu com a embarcação "La Linda", resultando na morte de Beatriz e Aline





O GBMar ( Grupamento de Bombeiros Marítimo ) localizou o corpo de Beatriz Tavares da Silva Faria, de 27 anos, após o naufrágio de uma embarcação na região da Garganta do Diabo , em São Vicente . A jovem caiu no mar durante uma festa em uma lancha e estava sendo transportada de volta para a praia.

Segundo o Portal G1, outras cinco pessoas que estavam na embarcação foram resgatadas, mas Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 anos, permanece desaparecida. As buscas por Aline seguem em andamento.

O acidente ocorreu com a embarcação "La Linda", resultando na morte de Beatriz e Aline. Durante a festa, Aline estava acompanhada de duas amigas e publicou fotos nas redes sociais.

Beatriz, embora presente na festa, não estava com Aline e suas amigas. A Capitania dos Portos de São Paulo iniciou uma investigação para determinar as causas e responsabilidades do acidente, mas confirmou que não houve registro de poluição hídrica.

O caso aconteceu durante uma comemoração de aniversário, onde um grupo de amigos, incluindo Camila Alves e Vanessa Audrey, se dividiu em dois barcos menores.

O barco das amigas foi atingido por uma grande onda, fazendo com que elas se jogassem nas pedras para se salvar.

As sobreviventes, que incluem Camila, Vanessa, Daniel Gonçalves Ferreira, Gabriela Santos Lima e Natan Cardoso Soares da Silva, receberam atendimento médico e aguardam para prestar depoimento à polícia.





O local

A Garganta do Diabo, localizada na costa de São Vicente, é conhecida por suas ondas que atraem surfistas, mas também por suas fortes correntes que representam um perigo.

Historicamente, a região serviu como rota para as caravelas de Martim Afonso durante a fundação da Vila de São Vicente, segundo historiadores.

