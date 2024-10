Com ataques a Marçal, Tabata Amaral gasta R$ 4 milhões em conteúdo audiovisual Candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo usou o método como principal arma para crescer nas pesquisas no início da campanha

Home

Último Segundo

Brasil

Com ataques a Marçal, Tabata Amaral gasta R$ 4 milhões em conteúdo audiovisual