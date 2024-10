Agência Brasil Rede social X pede ao STF desbloqueio da plataforma no Brasil

A rede social X – antigo Twitter – informou que vai pagar R$ 28,6 milhões de multas ao Supremo Tribunal Federal ( STF ) nesta terça-feira (1).

A quitação da multa é uma condição para o STF liberar o funcionamento da plataforma no país. A rede social está suspensa desde o dia 30 de agosto, por não ter cumprido a legislação brasileira.

O X informou que os valores serão pagos com recursos próprios, não envolvendo valores da empresa Starlink , que também pertence ao empresário Elon Musk .

A Starlink teve restrição de R$ 11 milhões por causa que o X não pagou as multas impostas pelo STF por descumprir as ordens de bloqueio de perfis de investigados.



A X também foi multada em R$ 10 milhões por permitir que usuários voltassem a acessar a rede por dois dias mesmo com a suspensão da rede social. Além disso, também terá que pagar R$ 300 mil deixar a empresa sem representante legal no país.



Cumprimento das obrigações





A X teve que cumprir o bloqueio de nove perfis de investigados a nomeação de um representante legal da empresa no país. Nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes reiterou a ordem de desbloqueio das contas bancárias da rede social.

O ministro do Supremo já havia autorizado a liberação das contas das empresas após o bloqueio e transferência de recursos do X e da Starlink. Apesar disso, elas informaram que a situação não havia sido regularizada.

Moraes já mandou que o Banco Central proceda o imediato desbloqueio.



A X vai voltar?

Os representantes da X entregaram, na quinta-feira (26), os documentos pedidos por Moraes e alegaram que a empresa tinha cumprido todas as exigências.

A plataforma diz que pagou multa de R$ 18 milhões de forma compulsória. Mas o ministro entende que não houve comprovação de pagamento da multa.



Suspenso no país desde o fim de agosto, a rede social ainda precisa cumprir três exigências:

Informar com anuência da Starlink se os valores bloqueados judicialmente serão usados para o pagamento da multa e, consequentemente, desistir dos recursos que haviam sido interpostos;

Efetuar o pagamento imediato de multa no valor de R$ 10 milhões, devido ao descumprimento de ordem judicial de 18 de setembro, emitida por conta de uma mudança nos servidores do X que fez a rede social voltar a funcionar temporariamente no Brasil;

Pagar multa adicional de R$ 300 mil em nome da representante legal da empresa, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição.

Na sexta-feira (27), Moraes afirmou que a empresa deve atender o que está previsto na legislação brasileira e em decisões judiciais.

"O término da suspensão do funcionamento da rede X em território nacional e, consequentemente, o retorno imediato de suas atividades dependem unicamente do cumprimento integral da legislação brasileira e da absoluta observância às decisões do Poder Judiciário, em respeito à soberania nacional", diz.

No último fim de semana, o ministro já havia pedido dados adicionais ao X e a órgãos públicos sobre a situação cadastral da empresa no Brasil, a validade da indicação da representante legal e o cumprimento efetivo das decisões judiciais.



