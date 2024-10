Agência Brasil Onda de Calor deve elevar temperaturas em 5ºC

Uma nova onda de calor começou a passar no Brasil desde o último domingo (29), conforme indicado pelo Climatempo. O mês de outubro traz uma previsão de temperaturas elevadas em regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, especialmente durante a primeira semana.

Com a continuidade do calor por vários dias, a qualidade do ar pode ser comprometida, aumentando o risco de queimadas e diminuindo a visibilidade devido a um céu mais esbranquiçado. A umidade relativa do ar deve registrar níveis insalubres em diversas capitais.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um alerta de onda de calor abrange o Centro-Sul do país. Os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, além da Bahia e Tocantins, devem estar em atenção, com a umidade variando entre 20% e 30%.

As previsões indicam que essa onda de calor deve persistir até pelo menos o dia 8 de outubro, com temperaturas no Centro-Oeste e no interior de São Paulo, Tocantins e Nordeste podendo chegar a 38 e 39 °C. Cidades como Cuiabá e Corumbá, no oeste de Mato Grosso do Sul, podem registrar máximas entre 40 e 42 °C.

No entanto, a expectativa é de que uma frente fria chegue na noite de quarta-feira (2), trazendo um alívio temporário ao Sul e parte da Região Sudeste, com uma leve queda nas temperaturas em São Paulo. Apesar disso, as áreas centrais do Brasil continuarão a experimentar calor intenso, com temperaturas acima da média, especialmente em Minas, Goiás e leste de Mato Grosso.

Quanto à precipitação, a previsão do Inmet indica que algumas regiões do país poderão ter chuvas mais frequentes, enquanto outras continuarão com clima seco. O último dia de setembro deverá ser quente, especialmente nas capitais do Sudeste e do Sul, com chuvas isoladas previstas para algumas cidades do Norte e Nordeste, como Aracaju, Belém e Maceió.

Ao longo de outubro, espera-se que as chuvas retornem gradualmente em várias áreas do Brasil. A previsão é de precipitações acima da média no Sul, em Mato Grosso do Sul, no sudeste de Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro. O avanço das chuvas deve ocorrer principalmente no Centro-Sul, enquanto o Nordeste, norte de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Tocantins ainda enfrentarão um déficit hídrico.

O meteorologista Guilherme Alves, do Climatempo, destacou ao jornal O GLOBO que, embora o Centro-Sul tenha uma expectativa de chuvas dentro ou acima da média, as regiões do Norte e Nordeste permanecerão com índices pluviométricos abaixo do esperado. O impacto do verão amazônico, que reduz a precipitação, é uma das causas para essa situação.

Além disso, as temperaturas devem permanecer acima da média em várias partes do Brasil, com possíveis dias de calor extremo, especialmente em regiões do Mato Grosso, oeste da Bahia, Piauí e Maranhão, onde a média pode ultrapassar os 28 °C. Por outro lado, áreas do Rio Grande do Sul e partes de Santa Catarina e Paraná poderão experimentar temperaturas abaixo da média.

A atuação de uma massa de ar quente nos primeiros dias de outubro deverá resultar em temperaturas elevadas em grande parte do país, especialmente no Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Esse fenômeno pode elevar as temperaturas em cerca de 1 a 1,5 °C acima do esperado para este período do ano.

