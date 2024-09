Reprodução A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e realizada entre os dias 27 e 29 de setembro





A pesquisa Quaest sobre a corrida eleitoral em São Paulo , divulgada nesta segunda-feira (30), mostra Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) empatados tecnicamente. Os três seguem como favoritos para chegarem ao segundo turno.

O atual prefeito aparece com 24% das intenções de voto, uma queda de um ponto percentual em relação à pesquisa anterior. Boulos mantém 23%, enquanto Marçal sobe para 21%.

Tabata Amaral (PSB) tem 10%, um aumento de dois pontos, e José Luiz Datena (PSDB) permanece com 6%. Marina Helena (Novo) registra 2%, enquanto Bebeto Haddad (Democracia Cristã), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (Unidade Popular) não pontuaram.

Altino Prazeres (PSTU) também não pontuou. Os indecisos somam 6%, e 8% dos entrevistados declararam voto em branco, nulo ou afirmaram que não vão votar.

Ricardo Nunes (MDB): 24% (eram 25%)

Guilherme Boulos (PSOL): 23% (eram 23%)

Pablo Marçal (PRTB): 21% (eram 20%)

Tabata Amaral (PSB): 10% (eram 8%)

José Luiz Datena (PSDB): 6% (eram 6%)

Marina Helena (Novo): 2% (eram 2%)

Bebeto Haddad (Democracia Cristã): 0% (era 0%)

João Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

Ricardo Senese (Unidade Popular): 0% (era 0%)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (não pontuou)

Indecisos: 6% (eram 7%)

Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 9%)

Ricardo Senese (Unidade Popular): 0% (era 0%)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (não pontuou)

Indecisos: 6% (eram 7%)

Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 9%)





Cenário Espontâneo

No cenário espontâneo, onde os eleitores declaram suas preferências sem a apresentação de nomes, Boulos lidera com 17%, seguido por Marçal e Nunes, ambos com 14%. Tabata registra 4%, enquanto Datena e Marina Helena aparecem com 1% cada.

O percentual de indecisos é de 45%, enquanto 4% afirmam que votarão em branco, nulo ou que não vão votar.

Boulos (PSOL): 17% (eram 16%)

Marçal (PRTB): 14% (eram 14%)

Nunes (MDB): 14% (eram 14%)

Tabata (PSB): 4% (eram 4%)

Datena (PSDB): 1% (era 1%)

Marina Helena (Novo): 1%

Indecisos: 45% (eram 46%)

Branco, nulo ou não vai votar: 4% (eram 4%)

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e realizada entre os dias 27 e 29 de setembro, com 1.800 eleitores acima de 16 anos, em entrevistas presenciais.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-01233/2024.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.