O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que, em outubro, algumas regiões do Brasil voltarão a ter chuvas regulares, enquanto outras continuarão secas. O último dia de setembro será quente, especialmente nas capitais do Sudeste e do Sul. No Norte e no Nordeste, chuvas isoladas são esperadas em cidades como Aracaju, Belém, Boa Vista, Cuiabá, Macapá, Maceió, Manaus, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Salvador e São Luís.

Em São Paulo, não há previsão de chuva até quarta-feira (2). Nesta segunda, a temperatura máxima é de 27ºC e a mínima de 16ºC, com céu nublado. Na terça (1), a máxima chega a 31ºC e a mínima a 17ºC, com ventos moderados.

No Rio de Janeiro, a temperatura máxima nesta segunda-feira (30) será de 26ºC e a mínima de 20ºC. O dia terá muitas nuvens e ventos fracos, mas sem chuva. Na terça, a máxima sobe para 29ºC. Chuva isolada deve ocorrer apenas na quinta-feira.

Brasília terá temperaturas entre 31ºC e 19ºC nesta segunda, com céu limpo. O cenário deve se manter ao longo da semana, com névoa seca a partir de terça-feira.



Belo Horizonte terá temperaturas de 33ºC a 20ºC nesta segunda. O céu ficará com poucas nuvens e pode haver rajadas de vento. A névoa seca também deve afetar a cidade na terça, com máxima de 32ºC e mínima de 20ºC. Não há previsão de chuva nos próximos dias.

Como será o tempo em outubro?

As chuvas devem retornar gradualmente ao Brasil durante o mês, com previsões de precipitações acima da média no Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e partes do Rio de Janeiro e Minas Gerais. As chuvas devem começar a avançar para o Centro-Oeste na segunda quinzena do mês.

No Mato Grosso do Sul, Sudeste e boa parte do Sul, as chuvas devem ficar dentro ou um pouco acima da média. A frequência de frentes frias ajudará nesse cenário, segundo o meteorologista Guilherme Alves, do Climatempo, em declaração ao jornal O GLOBO.

No entanto, grande parte do Nordeste, norte de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará deve ter chuvas abaixo da média. Regiões como o sudoeste do Amazonas e do Pará, e o norte de Rondônia devem ter precipitações acima da média.

Alves destaca que as chuvas continuarão distantes das regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste, onde a precipitação deve ser de 20 a 30 milímetros abaixo do esperado para outubro.

"A região Norte, que segue sobre esse efeito do verão amazônico, que deixa a chuva abaixo da média. Para o Nordeste, as chuvas retornam, mas o interior segue com chuva abaixo da normalidade. Outra região bastante afetada é a região norte do Mato Grosso e norte de Goiás, onde o verão amazônico também impacta diretamente."

Temperaturas altas

A previsão aponta para temperaturas acima da média em grande parte do Brasil, devido à redução das chuvas. Áreas como Mato Grosso, oeste da Bahia, Piauí e Maranhão podem registrar temperaturas médias acima de 28ºC.

O mês de outubro deve ser marcado por temperaturas elevadas, especialmente no Norte, devido ao verão amazônico. No Rio Grande do Sul e em áreas específicas de Santa Catarina e Paraná, os valores devem ficar abaixo da média. Nas regiões de maior altitude do Sul e Sudeste, as temperaturas devem ser inferiores a 17ºC.

Uma massa de ar quente nos primeiros dias de outubro contribuirá para o aumento das temperaturas, especialmente no Centro-Oeste, Sudeste e Sul, elevando as médias em torno de 1°C a 1,5°C.



"A atuação de uma massa de ar quente nos primeiros dias de outubro deve favorecer principalmente para esse cenário de temperaturas acima da normalidade em amplas áreas brasileiras, pegando principalmente Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa característica dessa massa mais quente deve jogar as temperaturas em torno de um grau ou um grau e meio acima da média esperada para outubro", disse Alves.

