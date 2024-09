Reprodução / TV Globo Dentista Isabel Cristina Fernandes Martins, tinha 34 anos quando foi assassinada

O irmão da dentista Isabel Cristina Fernandes Martins, de 34 anos, investigado pelo assassinato da jovem, se entregou à polícia na manhã deste sábado (28), segundo a Polícia Civil. Isabel foi morta a facadas na frente da própria mãe em Gravatal, no sul de Santa Catarina . O crime teria sido motivado por uma briga por herança, de acordo com o que disse o delegado Willian Meotti à TV Globo .

Na última quinta (26), o homem de 39 anos havia fugido após o crime . Parentes dele e da vítima, então, passaram a divulgar imagens do suspeito nas redes sociais com os escritos "procurado".

Hoje, ele se entregou por volta das 9h30 na Central de Plantão Policial de Tubarão, também sul de Santa Catarina , e foi levado ao presídio. Na ocasião, ele estava acompanhado de um advogado, disse o delegado, e já tinha prisão temporária decretada contra ele.

Segundo Meotti, o investigado ficou em silêncio durante o depoimento.

O crime

O corpo de Isabel foi encontrado na casa da mãe deles, onde o irmão também morava, na Rodovia Hercílio Zappelini, na SC-370, por volta das 16h, com ferimentos.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

A dentista morava em Tubarão, a cerca de 23 km da cidade que a família mora.

"O autor chegou a sua casa e a vítima estava no local visitando a mãe de ambos", contou o delegado Willian Meotti, que disse que os irmãos já tinham uma desavença por causa de dinheiro e inclusive registros policiais devido a discussões em torno de herança .

No local, uma faca foi apreendida e vai passar por perícia.

Vítima estava grávida

Uma prima de Isabel informou ao g1 que a vítima havia descoberto que estava grávida na última semana. O delegado disse que ainda aguarda o resultado dos exames para confirmar a informação, mas confirmou que laudos preliminares levam a crer que a vítima era gestante .

"Se confirmar que o autor do crime sabia [da gravidez], responderá por aborto", afirmou Meotti.

Ainda não se sabe como foi a dinâmica da agressão e como se deu o crime.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.