Rovena Rosa/Agência Brasil - 06/06/2018 Ciclovia na Avenida Brigadeiro Faria Lima, região oeste de São Paulo

A recente onda de calor afetou a qualidade do ar na cidade de São Paulo , que voltou a ser considerada insalubre . Nesta quinta-feira (26), áreas como Capão Redondo, Cidade Universitária, Ibirapuera e Itaquera apresentaram qualidade do ar classificada como "péssima", de acordo com informações da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).

Das 13 regiões analisadas pela CETESB, sete registraram qualidade do ar "muito ruim", três estavam em nível "ruim" e apenas duas áreas tiveram a qualidade classificada como "moderada". Não houve nenhuma região com ar considerado "bom".

Apesar de uma leve melhora ao longo do dia, nenhuma área alcançou a classificação de boa qualidade do ar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu seis alertas de "perigo" para diversas regiões do país, incluindo Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, indicando que o clima na capital paulista deve esfriar nos próximos dias.

A previsão inicial para quinta-feira (26) era de 36°C, mas na sexta-feira (27) a máxima deve cair para 30°. O fim de semana promete temperaturas ainda mais baixas, com um pico de 20°C no sábado (28) e 26°C no domingo (29).

A chegada da primavera e o clima seco elevaram os alertas do governo estadual. A Defesa Civil advertiu que, na quinta-feira (26), as temperaturas poderiam chegar a 39°C, aumentando o risco de incêndios.

“Como o tempo estará seco, os índices de URA (umidade relativa do ar) devem cair no período da tarde, aumentando o risco para incêndios florestais, exceto na faixa litorânea. Por conta desse cenário, o risco de incêndios é elevado e requer atenção especial em áreas de vegetação seca devido ao risco para queimadas ", escreveu a Defesa Civil no início da semana.

