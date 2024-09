Rafa Neddermeyer / Agência Brasil Prédio da previdência social

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (26) a operação "Mercado de Dados" , visando três servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspeitos de vender dados de brasileiros . Um hacker também é alvo da operação.

Os policiais cumpriram 29 mandados de busca e 18 mandados de prisão preventiva em estados como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pará, Goiás, Paraná, Bahia e no Distrito Federal.

A investigação é coordenada pela PF de Cascavel (PR) e conta com o apoio do Ministério da Previdência.

As investigações, iniciadas em setembro de 2023, revelaram a formação de uma organização criminosa composta por:

hackers que utilizavam técnicas avançadas para invadir o banco de dados do INSS;

servidores do INSS que vendiam suas credenciais de acesso;

indivíduos que comercializavam os dados dos beneficiários.

Entre os alvos está um hacker, conhecido por suas habilidades em invasões cibernéticas, que já havia sido investigado pela PF. Ele conseguia contornar a autenticação multifator, alterar níveis de acesso e utilizar certificados digitais de servidores do INSS.

Além dos três servidores, um estagiário do INSS também está sob investigação. A Justiça ordenou o sequestro de 24 imóveis dos envolvidos e o bloqueio de até R$ 34 milhões em contas bancárias.

Os suspeitos enfrentarão acusações de organização criminosa, corrupção, invasão de dispositivos informáticos, violação de sigilo funcional, comercialização de dados sigilosos e lavagem de capitais, com penas que podem ultrapassar 15 anos de prisão.

