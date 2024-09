Bruno Marques/Canção Nova Frei Gilson é atração principal

Um acampamento católico está programado para reunir 20 mil pessoas entre sexta-feira (27) e domingo (29) na Canção Nova , em Cachoeira Paulista (SP).

O evento incluirá missas, pregações, vigílias e shows. Entre os participantes está Frei Gilson, um sacerdote católico e cantor brasileiro com mais de 5,5 milhões de seguidores nas redes sociais. Outros religiosos, como o padre Edimilson Lopes, padre José Augusto, Emanuel Stênio e Sonia Venâncio, também marcarão presença.



O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



A participação não requer inscrição, e a entrada é gratuita e aberta a todas as idades. A sede da Canção Nova está localizada na Avenida João Paulo II, no Alto da Bela Vista, em Cachoeira Paulista.

O tema do acampamento será São Miguel Arcanjo, coincidindo com a Festa dos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, celebrada pela Igreja.

Veja a programação:



Sexta-feira (27)



3h45 – Rosário da madrugada com Frei Gilson, Pe. Bruno Antônio, Danilo Gesualdo

9h30 – Animação: Emanuel, Bruna Marta e Dauana

10h00 – Pregação: Pe. Donizete - Tema: “São Miguel, guia e consolador do povo de Deus”

10h50 – Adoração ao Santíssimo Sacramento

13h45 – Animação: Emanuel, Bruna Marta e Dauana

14h – Pregação: Pe. José Augusto Tema: “São Miguel, guardião das almas no caminho ao Céu”

14h50 – Terço da Misericórdia

16h – Santa Missa: Frei Gilson

21h – Noite Oracional: Emanuel Stênio

Sábado (28)



3h45 – Rosário da madrugada - Frei Gilson, Pe. Wagner Ferreira, Sonia Venâncio

8h – Cânticos: Emanuel, Bruna Marta e Dauana

8h15 – Oração: Vânusia e Guilherme Almeida

9h – Pregação: Pe. José Augusto - Tema: “São Miguel e a Batalha contra o grande Dragão”

11h – Cânticos: Emanuel, Bruna Marta e Dauana

11h10 – Pregação: Frei Gilson - Tema: “São Miguel, defensor das famílias”

14h – Cânticos: Emanuel, Bruna Marta e Dauana

14h10 – Pregação: Frei Gilson - Tema: “São Miguel, baluarte da verdadeira fé”

16h – Santa Missa (CE): Pe. Edmilson

21h – Show: Frei Gilson

Domingo (29)



3h45 – Rosário da madrugada com Frei Gilson, Pe. Márcio Prado, Irmã Adriana

8h – Cânticos: Orlando, Bruna Marta e Dauana

8h30 – Pregação: Pe. Edmilson

Tema: “São Miguel, auxílio na luta contra o pecado”

9h30 – Adoração ao Santíssimo Sacramento

11h – Cânticos: Orlando, Bruna Marta e Dauana

11h10 – Pregação: Frei Gilson - Tema: “A Batalha final: São Miguel e o Fim dos tempos”

15h – Santa Missa: Frei Gilson

16h30 - Encerramento

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.