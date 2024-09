Reprodução Homem tomou banho na sede da companhia de água





Um morador de Lavras , município de Minas Gerais , protagonizou um protesto inusitado na sede da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) , nesta terça-feira (24). Ele foi ao local e tomou banho, só de cueca, com um pequeno galão de água. A cena foi registrada por quem estava presente.

A manifestação aconteceu após o homem ficar cinco dias sem o abastecimento de água, o que gerou insatisfação com o descumprimento do Plano de Racionamento de Água. Veja o vídeo:





O protesto destacou o problema enfrentado pelos moradores do bairro Pitangui e de outras áreas da cidade, que relatam a interrupção do abastecimento de água por mais de 24 horas, comprometendo atividades essenciais como higiene pessoal e preparo de alimentos.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

O morador classificou a situação como "desumana" e exigiu uma solução imediata. O ato chamou a atenção dos demais clientes, que inclusive o ajudaram. Na ação, ele retira a roupa, pega um galão de água e joga sobre si. “Eu vou tomar banho aqui porque estou há cinco dias sem água no Pitangui”, reclamou o homem.

Nota da Copasa

A Copasa informou que está apurando a situação ocorrida na Agência de Atendimento de Lavras na terça-feira (24) e que irá tomar todas as medidas cabíveis nesse caso. De acordo com nota da empresa, o bairro Pitangui está sendo abastecido no decorrer do mesmo dia.

Sobre as oscilações no abastecimento de água no município de Lavras, a empresa disse que elas “estão sendo causadas em razão do longo período de estiagem que vem provocando a redução da vazão dos mananciais utilizados pela empresa para a captação de água, especialmente dos córregos Água Limpa e Santa Cruz”.

“Para minimizar esses impactos, a empresa segue com o Plano de Manobras, que divide a cidade em setores, garantindo o abastecimento de todas as regiões, mesmo que de forma alternada”, continuou na nota.





A Copasa afirmou que mantém uma frota de caminhões-pipa disponíveis na cidade para auxiliar no reforço do abastecimento, “principalmente para clientes prioritários, como escolas, hospitais, creches, asilos, entre outros”. Segundo a nota, esses veículos também estão sendo utilizados para reforçar os reservatórios da Companhia em diversos pontos de Lavras, “permitindo a distribuição de água pelas tubulações aos bairros da cidade”.

A nota informa que, caso algum morador esteja com problemas no abastecimento, a empresa solicita que a ocorrência seja registrada pelos canais de atendimento, informando o endereço completo, para que as equipes façam uma vistoria pessoalmente.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .