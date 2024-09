Reprodução Nelson Guará já concorreu duas vezes ao cargo, nas eleições de 2016 e 2020

Há 27 anos, conforme apuração do g1, um candidato a vereador em Varzelândia, chamado Nelson de Jesus Pereira (Cidadania) é alvo de um mandado de prisão relacionado a um homicídio ocorrido em Guarulhos (SP), caso que ainda é investigado.

Conforme o Ministério Público de São Paulo, Pereira teria matado um homem a tiros após uma discussão em um bar, em 1996. A defesa do político afirmou que não há provas suficientes e que ele tem endereço fixo, argumentando que a prisão seria desnecessária.

Desde então, Nelson já concorreu duas vezes ao cargo de vereador em Varzelândia (MG), nas eleições de 2016 e 2020, sem que o mandado fosse executado.

Agora, no ano de 2024, ele se lança novamente como candidato, pelo partido Cidadania. A Polícia Civil de Minas Gerais, com o apoio da Polícia Federal, realiza buscas por ele, mas até esta sexta-feira (20), não conseguiu localizá-lo.

A coligação pela qual Nelson concorre declarou que foi surpreendida ao tomar conhecimento da ordem de prisão, mas destacou que todas as exigências legais para o registro da candidatura foram cumpridas.

Segundo a legislação brasileira, uma pessoa com mandado de prisão pendente pode participar das eleições, desde que não tenha sido condenada de forma definitiva ou por um colegiado. Como o processo de Nelson ainda não foi julgado, ele não pode ser considerado culpado.

Candidatos, contudo, podem ser presos caso sejam localizados, exceto no período entre sábado (21) e 8 de outubro, quando a detenção só é permitida em casos de flagrante.

