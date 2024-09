[email protected] (IG) Lula e Biden

O Palácio do Planalto está em conversas com o governo dos Estados Unidos para organizar uma visita do presidente Joe Biden à Amazônia no final deste ano. Biden estará no Brasil para a cúpula do G20, que ocorrerá no Rio de Janeiro em novembro, e há um esforço conjunto para que ele também faça uma parada no bioma amazônico, segundo o colunista Jamil Chade, do portal "UOL".

Caso a visita seja confirmada, seria uma validação da política ambiental do Brasil e um fortalecimento da posição de Lula como líder em questões ambientais. O governo brasileiro está empenhado em posicionar a Amazônia na rota dos principais líderes internacionais, ressaltando que a questão não é apenas ambiental, mas também abrange desenvolvimento econômico, tecnologia e a reafirmação da soberania na região.

Na última segunda-feira (24), Biden e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontraram nos bastidores da Assembleia Geral da ONU , em Nova York. Durante a conversa, Lula confirmou a intenção de levar Biden à Amazônia.

O governo brasileiro considera a visita de outro líder mundial, o presidente francês Emmanuel Macron, à Amazônia em março deste ano, como um sucesso. Assim, a inclusão de Biden na lista de líderes que visitam a região representaria uma agenda significativa e positiva.

Fontes dos Estados Unidos indicam que a visita de Biden à Amazônia seria benéfica para sua reputação, especialmente em um momento em que ele desistiu de concorrer à reeleição, permitindo que sua vice, Kamala Harris, dispute o cargo contra o ex-presidente Donald Trump.



Entretanto, a segurança é uma preocupação central para a concretização da visita. Além disso, a agenda precisaria ocorrer em um período em que queimadas e outros problemas ambientais estejam sob controle, evitando que uma viagem com intenções positivas evidencie crises maiores na região.

