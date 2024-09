O Antagonista Joe Biden na ONU

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse na terça-feira (24) que a invasão da Ucrânia pelo presidente russo, Vladimir Putin, fracassou, ao instar as Nações Unidas a continuarem apoiando Kiev até que seja vitoriosa.

"A guerra de Putin falhou no seu objetivo principal. Ele decidiu destruir a Ucrânia, mas a Ucrânia ainda está livre", disse Biden no seu último discurso como presidente na Assembleia Geral da ONU.

Biden também disse que é hora de Israel e o Hamas finalizarem uma proposta de cessar-fogo, dizendo às Nações Unidas que está empenhado em acabar com a guerra em Gaza.

“Agora é a hora de as partes finalizarem os seus termos”, disse ele sobre o acordo mediado pelos Estados Unidos, Catar e Egito.

O acordo “trará os reféns para casa e garantirá a segurança de Israel e Gaza, livres das garras do Hamas, aliviará o sofrimento em Gaza e acabará com esta guerra”, disse Biden na Assembleia Geral da ONU.

Ele também disse que o mundo deve “deixar de armar aos generais” no Sudão.



