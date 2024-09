Montagem Ana Júlia Ribeiro e Luana Meirelles foram mortas





Renan dos Santos, de 23 anos, confessou ter matado sua companheira, Luana Meirelles, de 28 anos, e sua ex-namorada, Ana Júlia Ribeiro, de 22 anos, com golpes de espada em Edéia, Goiás.

O crime ocorreu em dois momentos distintos, começando com uma discussão entre Renan e Luana em sua casa, onde ela foi morta. Posteriormente, ele atacou Ana Júlia em seu local de trabalho, levando-a ao hospital, onde não resistiu aos ferimentos.

Renan foi preso em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada após audiência de custódia.

O delegado Daniel Moura está à frente da investigação, que busca entender as circunstâncias do crime, incluindo como o assassino obteve a espada utilizada nos ataques.

A polícia também divulgou imagens do momento em que ele ataca Ana Júlia em seu local de trabalho.





Repercussão

O caso trouxe à tona a questão da violência doméstica, destacando as tragédias enfrentadas pelas vítimas e suas famílias na cidade que fica em Goiás, segundo informações da imprensa local.

A defesa de Renan dos Santos emitiu uma nota afirmando que ele responderá ao processo conforme a lei, e que a equipe de advogados acompanha o inquérito policial.

As autoridades seguem investigando o caso, enquanto Renan permanece preso.

