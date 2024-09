Reprodução Instagram Deolane Bezerra foi presa nesta quarta-feira (4) na operação da Polícia Civil

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (4), a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deu alguns detalhes da Operação Integration, que mira uma organização criminosa suspeita de praticar lavagem de dinheiro e jogos ilegais e prendeu a influenciadora Deolane Bezerra nesta manhã.

Segundo o delegado do caso, um dos alvos dos 18 mandados de prisão está foragido, e ainda não há um número total de mandados cumpridos.

Além disso, informou que há uma solicitação de bloqueio de R$ 2 bilhões, mas que a resposta ao pedido só estará disponível em 24h.

O delegado também evitou em falar em alvos e nomes, pois a operação está em andamento. Ele apenas disse que a Operação Integration está na sua terceira fase — a primeira foi em dezembro de 2022, quando, na ocasião, foram apreendidos R$ 180 mil reais.

"A investigação começou com uma apreensão em dezembro de 2022 de aproximadamente R$ 180 mil. Essa é a terceira fase dessa operação, basicamente voltada a um esquema de lavagem de dinheiro realizada por uma organização criminosa, basicamente voltada a jogos ilegais. Desde o início, a gente vem ampliando o leque de informações e dados que foram coletados nesses últimos anos. Hoje, a gente fez uma fase da operação com essa quantidade de bens apreendidos", disse o delegado responsável pela operação.

Entenda a operação

A Operação Integration começou em dezembro de 2022 e, além da detenção de Deolane Bezerra , foram expedidos 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão em várias cidades, incluindo Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

A ação contou com a colaboração da Interpol e das polícias civis de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás, envolvendo um total de 170 agentes.

Em investigações anteriores, a influenciadora foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo em 2022, no âmbito de uma investigação que mirava a Betzord, uma empresa de apostas esportivas na internet, por crimes contra a economia popular e associação criminosa. Após a busca, Deolane publicou um vídeo afirmando que nada de ilícito havia sido encontrado em sua residência.

