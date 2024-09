Agência Brasil Embora a revogação das prisões esteja em análise, o MPPE informou que a investigação continuará





O Ministério Público de Pernambuco decidiu devolver o inquérito da Operação Integração para a Polícia Civil , solicitando a realização de novas investigações e a substituição das prisões preventivas por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Essa ação pode resultar na libertação de Deolane Bezerra , sua mãe, Solange Bezerra, e o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, entre outros indiciados na operação.

Embora a revogação das prisões esteja em análise, o MPPE informou que a investigação continuará com a manutenção de algumas medidas cautelares já decretadas.

"Atualmente, Deolane Bezerra permanece presa na Colônia Penal de Buíque, após descumprir medidas cautelares. A influenciadora, que foi presa no início de setembro, já havia sido liberada brevemente para prisão domiciliar, mas voltou à detenção após conceder entrevistas em que alegou estar sendo alvo de censura", afirma um trecho do documento.





Operação

A Operação Integração investiga um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao jogo do bicho e jogos virtuais em Pernambuco.

A ação policial resultou no indiciamento de 20 pessoas e no bloqueio de mais de R$ 2 bilhões em ativos. Entre os bens apreendidos estão jatinhos, carros e acessórios de luxo.

A Polícia Civil de Pernambuco, responsável pela investigação, ainda não se pronunciou sobre a decisão do Ministério Público.

