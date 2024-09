Arquivo pessoal Houve uma troca de tiros entre o delegado e o assaltante





Um delegado do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) foi morto durante uma tentativa de assalto na Lapa, zona oeste de São Paulo . O crime ocorreu na noite de terça-feira (17), quando o delegado , de 59 anos, e sua esposa, que também é policial, foram abordados por um assaltante em uma motocicleta enquanto caminhavam na rua.



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o criminoso se aproxima do casal e inicia a ação.

Houve uma troca de tiros entre o delegado e o assaltante. Durante o confronto, o delegado foi atingido por disparos e, embora tenha sido socorrido com urgência ao Hospital das Clínicas, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Sua esposa não foi ferida.

O criminoso, que já havia sido preso anteriormente por quatro crimes de roubo com uso de arma de fogo, foi capturado pela polícia logo após o incidente.





Ele tinha uma condenação recente e está sendo investigado pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

O delegado tinha 35 anos de carreira na Polícia Civil e atuava no DEIC, onde trabalhava em casos relacionados a investigações criminais complexas.

O caso continua sendo investigado pelas autoridades para apurar todas as circunstâncias do crime.

