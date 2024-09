Divulgação/SSP A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo registrou esta como a terceira saída





No estado de São Paulo , 312 detentos foram recapturados após dois dias de saída temporária do sistema prisional . Dentre esses, 55 foram recapturados na capital e na Grande São Paulo.

A maior parte das recapturas ocorreu no interior do estado, com destaque para as regiões de Ribeirão Preto, Piracicaba, Sorocaba, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Presidente Prudente, Campinas, Bauru, Santos e Araçatuba.

No primeiro dia da saída temporária, a Polícia Militar prendeu 157 detentos, todos reconduzidos ao sistema prisional. Também foram recapturadas em Osasco uma mãe e sua filha, condenadas por homicídio, que descumpriram medidas cautelares durante a saída temporária.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo registrou esta como a terceira saída temporária de presos concedida pela Justiça em 2023. Durante a saída anterior, em junho, 677 detentos foram recapturados em todo o estado.

Após a recaptura, os criminosos são levados ao Instituto Médico-Legal para exame e, posteriormente, transferidos para Centros de Detenção Provisória ou para a Penitenciária Feminina.

O estado de São Paulo oferece um programa de saída temporária, conhecido como "saidinha", cinco vezes ao ano. Nesse período, presos em regime semiaberto podem deixar as prisões por um período determinado.





Para ter direito à saída temporária, os presos devem ter cumprido um sexto de sua pena se forem primários, ou um quarto da pena se forem reincidentes.

As regras específicas da saída temporária proíbem a saída à noite, a frequência a bares e boates, e qualquer atividade considerada grave pela justiça.

