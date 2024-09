Redação GPS Toffoli tem melhora no quadro de saúde





Boletim médico divulgado pelo hospital Df Star , em que o ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) Dias Toffoli está internado, afirmou que o magistrado se encontra estável, respirando espontaneamente, mas sem previsão de alta.

O quadro, que antes era uma suspeita de inflamação nos pulmões, foi confirmado como pneumonia por hipersensibilidade. O hospital afirmou ainda que Toffoli apresentou melhora clínica considerável nas últimas 24 horas.

O boletim médico de Dias Toffoli foi assinado pela chefe da equipe médica do Hospital DF Star, Ludhmila Hajjar, pelo Diretor Médico Guilherme Correa Meyer e pelo Diretor Geral Allisson B. Barcelos Borges.

Internação por causa das queimadas

O ministro do STF foi internado na terça-feira (17) com um quadro suspeito de inflamação nos pulmões em meio à fumaça que cobria a capital federal, causada pelo incêndio de grandes proporções que atingiu o Parque Nacional de Brasília .





Os incêndios levaram fuligem até o centro da capital, afetando a Esplanada dos Ministérios, onde fica a sede do Supremo e a região onde está localizada a casa do magistrado. Diversas escolas e a Universidade de Brasília decidiram suspender as aulas por conta da situação.

Não é a primeira vez que Toffoli é internado com problemas respiratórios. Em 2020 e 2023 ele também foi hospitalizado por problemas pulmonares e por infecção causada pela covid-19.

