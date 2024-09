Reprodução Dias Toffoli





Dias Toffoli , ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) , foi internado em Brasília na noite da última segunda-feira (16) com broncopneumonia . O boletim médico do hospital DF Star, que foi publicado nesta terça (17), afirmou que Toffoli está "estável, respirando espontaneamente e sem previsão de alta".

De acordo com pessoas próximas ao ministro, Toffoli, que está em Brasília desde o final de semana, sofreu com a fuligem causada pelo fogo que afetou o Parque Nacional, uma área de mata preservada na parte norte da cidade.

A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as causas do incêndio. A área atingida era de 2 mil hectares, na noite desta segunda-feira, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.