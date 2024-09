Inmet Alertas do Inmet para esta quarta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo , de "perigo potencial" para baixa umidade em 14 estados do Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país nesta quarta-feira (18). O aviso também vale para São Paulo e Minas Gerais.

A previsão, segundo o órgão, é de umidade relativa do ar entre 30% e 20% no Distrito Federal e nos seguintes estados:

Amazonas

Bahia

Ceará

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Rondônia

São Paulo

Tocantins

O instituto também alerta para fortes ventos diversas regiões do Nordeste, além de Goiás e Minas Gerais, com rajadas que podem chegar a 60 km/hm.

Nos litorais do Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte, a previsão é de ventos costeiros, que podem movimentar dunas sobre construções na orla.

Para o Rio de Janeiro, a previsão é de "muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas", com máxima de 28°C e a mínima de 17°C.

Também há previsão de chuva para as capitais Rio Branco, Porto Velho, Macapá, Belém e São Paulo. A chuva deve se estender para outras áreas do país nos próximos 15 dias, uma vez que o mês de setembro marca o auge da estação seca do país e a volta gradual da umidade.

Previsão para a segunda metade de setembro

Segundo o instituto, as chuvas previstas para os próximos dias "devem ser mal distribuídas e em baixo volume". A maior concentração de precipitações, por sua vez, deve acontecer na região Sul.

Além disso, o instituto prevê uma leve queda na temperatura na segunda metade do mês de setembro. Entretanto, o Centro-Oeste, Sudeste e norte da região Sul devem seguir com a temperatura acima do anormal.

"O Mato Grosso do Sul, o Triângulo Mineiro e o interior de São Paulo seguirão com o padrão de temperaturas muito altas e bastante acima da média no período, com um grande número de tardes apresentando máximas próximas ou acima dos 40ºC", prevê o MetSul.

A empresa meteorológica considera haver uma "elevada probabilidade de que várias localidades do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste do Brasil terminem o mês como o setembro mais quente já observado desde o começo das medições".

