Reprodução Lindemberg Alves, à esquerda, e Cristian Cravinhos

Na manhã desta terça-feira (16), aproximadamente 50 mil presos do regime semiaberto em São Paulo receberam autorização para sair das unidades prisionais e passar sete dias em casa. Entre os liberados estão criminosos notórios como Cristian Cravinhos e Lindemberg Alves. No Complexo Penitenciário de Tremembé, no interior do estado, 3,5 mil detentos foram beneficiados pela saída temporária.



Cristian Cravinhosestá entre os liberados, embora tenha solicitado a progressão para o regime aberto, onde cumpriria a pena integralmente fora do sistema penitenciário. Antes que sua solicitação seja considerada, ele deverá passar por um novo exame criminológico. Cravinhos foi condenado em 2002 por seu envolvimento no brutal assassinato do casal Manfred e Marísia Richthofen.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Lindemberg Alves também foi liberado temporariamente. Condenado a 39 anos de prisão em 2013 pelo crime de manter em cárcere privado e matar sua ex-namorada Eloá Pimentel, Alves tornou-se amplamente conhecido após o caso, que envolveu a invasão do apartamento de Eloá e um cerco policial que durou mais de 100 horas. Durante a crise, Alves disparou contra Eloá, que acabou falecendo.

A saída temporária permite aos detentos estarem fora da prisão até a próxima segunda-feira, dia 23. Durante esse período, os presos devem respeitar restrições como não sair de casa entre 20h e 6h da manhã e evitar festas e eventos noturnos. No entanto, a fiscalização sobre o cumprimento dessas regras é um desafio para as autoridades.

Outros presos

Embora o jogador Robinho e os empresários Thiago Brennand e Fernando Sastre Filho também estejam no Complexo de Tremembé, eles não tiveram direito à saída temporária, pois estão cumprindo pena em regime fechado.

- Robinho foi condenado em 2022 a nove anos de prisão por estupro coletivo, crime ocorrido em 2013 em uma boate em Milão, Itália. - Thiago Brennand, condenado a 10 anos e seis meses por abuso sexual, teve sua pena reduzida para 8 anos após revisão judicial. - Fernando Sastre Filho, conhecido na prisão como "Bebê do Porsche", foi preso em maio após um acidente de carro que resultou na morte do motorista Ornaldo da Silva Viana. Sastre, que estava dirigindo alcoolizado a uma alta velocidade, enfrenta acusações de homicídio por dolo eventual e também tem sua mãe, Daniela Cristina de Medeiros, acusada de ajudar a esconder evidências.

O apelido de Fernando Sastre, "Bebê do Porsche", surgiu de uma alegada tentativa de sua mãe de retirá-lo do local do acidente na presença de policiais, ajudando-o a escapar do flagrante.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.