Reprodução Barragem rompida no MS

Nesta terça-feira (20), a barragem da represa localizada no condomínio de luxo Nasa Park, situado entre Campo Grande e Jaraguari, no Mato Grosso do Sul, rompeu, resultando em uma série de problemas graves. A água que vazou invadiu várias casas e parte da BR-163, provocando a interdição total da rodovia próximo ao km 500. Até o momento, não há informações sobre vítimas.



A represa possui uma área de abrangência de mais de 20 hectares e está situada no centro de aproximadamente 100 casas de luxo. Imagens enviadas por moradores ao g1 mostram a água invadindo os imóveis, enquanto a área ficou sem energia elétrica e internet. Motoristas que estavam na BR-163 no momento do rompimento registraram vídeos da água barrenta cobrindo a rodovia.

O g1 entrou em contato com um sócio proprietário do loteamento Nasa Park, que afirmou estar apurando a situação. "Temos que aguardar, não temos qualquer informação concreta até agora. O engenheiro da obra na época já está ciente", disse ele.

O Corpo de Bombeiros confirmou o rompimento da barragem e a equipe responsável por barragens da Defesa Civil foi ao local para avaliar a situação.

Desespero

O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (20) e gerou grande preocupação entre os moradores e motoristas. Silvana Pache, proprietária de um imóvel no condomínio, destacou a falta de manutenção regular no local. "É um investimento muito alto que se faz para ter um lote e acontece isso agora. É preciso entender o que houve, com certeza foi falta de manutenção", afirmou.

Um morador da região, que preferiu não se identificar, relatou que o rompimento deixou quatro crianças e um idoso presos em uma casa ao lado da rodovia. "O rompimento da represa foi inesperado. Agora que consegui notícias de que minha família está bem, já que não há sinal na região", contou.

Motoristas foram pegos de surpresa pela invasão de água na pista. Rosane Ferreira Amorim, que estava passando pelo local, descreveu a cena como extremamente rápida. "Ouvi um barulho e, logo em seguida, a água já havia tomado conta do trecho da rodovia. A princípio, pensamos que poderia ser um caminhão com vazamento de combustível devido ao jorrar de água e terra preta na pista. O ônibus parou e não consegui ultrapassá-lo a tempo, sendo obrigado a parar atrás dele", relatou.

"A água desceu com muita força. Um caminhão à frente acelerou e todos conseguimos segurar nossos carros. Agora, há uma grande quantidade de água descendo e não temos certeza se foi uma barragem que estourou. Estamos a cerca de sete quilômetros de Campo Grande. Eu estava a caminho de Rio Verde, mas a situação na pista está complicada, com muitos caminhões e carros parados", acrescentou.

Rodovia Interditada

Em nota, a CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, informou que suas equipes operacionais foram ao local para prestar apoio aos motoristas. A concessionária também iniciou um plano de contingência para garantir a segurança na rodovia e apoiar a população afetada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a interdição total da pista e confirmou tanto o rompimento da barragem quanto os danos na rodovia.



Leia a nota da concessionária enviada ao g1:

"A CCR MSVia informa aos motoristas que a rodovia BR-163/MS está totalmente interditada na altura do km 500, em Campo Grande (MS), próximo à divisa com o município de Jaraguari, devido ao rompimento de barragem de um empreendimento particular na região. Equipes operacionais do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), técnicos da Concessionária e Corpo de Bombeiros atuam para que o tráfego seja liberado o mais breve possível. A Concessionária iniciou um plano de contingência para segurança da rodovia e de seus clientes, acionando, ainda, demais órgãos competentes para apoiar o atendimento a ocorrência, como Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis). A orientação é que motoristas busquem por caminhos alternativos para acessar a região. Uma opção para quem trafega pelo sentido norte é fazer o desvio pelo anel rodoviário Dr. Ricardo Trad, que liga Campo Grande a Rochedinho, e que pode ser acessado a partir do km 495 da BR-163/MS. Já para quem está vindo pelo sentido sul, a alternativa é a acessar a estrada de acesso ao Bomfim, no km 529, rumo a Campo Grande. O aviso aos motoristas sobre a interdição está sendo feito por meio dos Painéis de Mensagens Variáveis Fixos e Móveis dispostos ao longo da rodovia, Praças de Pedágio, e pelas equipes de operação na pista. Outras dúvidas podem ser sanadas pelo Disque CCR MSVia, por meio do telefone 0800 648 0163, que atende gratuitamente, inclusive ligações de celulares, e também via WhatsApp".

Veja a nota da PRF

"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou uma interdição total de pista em Jaraguari (MS), no km 500 da BR-163. O rompimento de uma barragem inundou a pista e causou danos ao asfalto. A PRF orienta os motoristas a utilizarem os desvios nos Kms 495 e 511 da BR-163".