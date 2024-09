Roberta Aline/ MDS Segundo as investigações conduzidas pelo delegado Danilo Orengo, o crime teria sido motivado por um conflito relacionado ao cartão do Bolsa Família da filha da idosa, mãe do adolescente

A Polícia Civil prendeu, na madrugada desta quinta-feira (12), um dos quatro suspeitos de envolvimento no assassinato de uma idosa de 63 anos e seu neto de 16, em Remígio, no Agreste da Paraíba. Os outros três suspeitos continuam foragidos.

As vítimas, identificadas como Maria de Fátima Pereira da Silva e Wellington Bruno da Silva Cavalcanti, foram baleadas em suas casas.

Maria de Fátima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.

Wellington Bruno, em estado grave, foi transferido para o Hospital de Trauma de Campina Grande, onde também faleceu.

Segundo as investigações, conduzidas pelo delegado Danilo Orengo, o crime teria sido motivado por um conflito relacionado ao cartão do Bolsa Família da filha da idosa, mãe do adolescente.

Ainda conforme informações da polícia, o cartão estava sendo utilizado por uma facção criminosa para saques, em troca dos quais a mulher recebia drogas.

O desentendimento começou quando a mãe exigiu a devolução do cartão, o que resultou na retaliação violenta e no duplo homicídio.

A mãe do adolescente morto, que não teve seu nome revelado, está internada em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos.

O suspeito detido foi encaminhado para a Cidade da Polícia, em Campina Grande, local em que passará por audiência de custódia. A polícia continua as buscas pelos outros envolvidos.

