Solange Alves , mãe de Deolane Bezerra , continua presa após ter o pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A informação é do UOL.

A família de Solange havia recorrido ao STJ após o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) negar o primeiro habeas corpus. O ministro presidente Herman Benjamin foi quem negou o segundo.

A mãe de Deolane Bezerra segue presa preventivamente na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife (PE), onde está desde o dia 4 de setembro.

Entenda o caso

Solange e Deolane foram presas no âmbito da Operação Integration, deflagrada na última quarta-feira (4) pela Polícia Civil de Pernambuco. A operação mira um grupo criminoso envolvido em jogos ilegais e lavagem de dinheiro de R$ 3 bilhões.

A mãe da influenciadora teria sido usada no esquema e teve R$ 3 milhões bloqueados pela Justiça.

Em nota, a defesa de mãe e filha negaram as acusações, afirmando que "mantém plena confiança na Justiça e que segue trabalhando incansavelmente pelo restabelecimento da liberdade [das duas], convicto de que suas inocências serão plenamente comprovadas".

