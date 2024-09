Reprodução Suposto criminoso ronda o carro por diversos segundos, fingindo se alongar, antes de arrombar veículo

Um homem da Ceilândia, no Distrito Federal , fez uma "cena" antes de roubar um carro. Parado ao lado do veículo, ele fingiu por diversos segundos estar se alongando antes de abrir o porta-malas.

Usando camiseta preta, bermuda e óculos na cabeça, o homem anda devagar em volta de um carro vermelho. Ele segura as pernas e alonga os músculos, indo e voltando. De repente, ele se aproxima do carro e abre o bagageiro.

Tudo estava sendo filmado por uma pessoa que achou a cena suspeita. Quando o porta-malas abriu, o alarme do carro soou e o homem que filmava gritou pelo suspeito do roubo .

O homem então, rapidamente, abandonou o porta-malas e saiu correndo. Ao lado, havia uma Mercedes-Benz com um motorista. O ladrão entrou no banco de passageiro quando o carro já se preparava para sair, e se afastaram depressa.

A pessoa que fez o vídeo contatou os policiais e passou, inclusive, a placa da Mercedes para a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Veja o vídeo:

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.