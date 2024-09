Fabio Ikezaki / Flickr Qualidade do ar de São Paulo aparece em ranking de três cidades mais poluídas do mundo

A cidade de São Paulo registrou, nesta terça-feira (10), a pior qualidade de ar do mundo pelo segundo dia consecutivo, segundo a agência de monitoramento suíça IQAir .

A capital paulista aparece em primeiro lugar no ranking das metrópoles mais poluídas já nas primeiras horas da manhã, com indicador de qualidade do ar em 162 (quanto mais alto, pior).

Devido às queimadas, que resultaram no alerta máximo da Defesa Civil para quase todo o estado até o próximo sábado, a capital paulista tem registrado níveis preocupantes de qualidade do ar há pelo menos três dias.

Das 22 estações de medição do ar na Grande São Paulo, 20 apresentavam qualidade ruim (11) ou muito ruim (nove) ao meio-dia de ontem, alertou a Cetesb.

Não é só o ar que foi afetado pelas queimadas: a seca que ameaça grandes rios como o Madeira e o Paraguai levaram o rio Pinheiros, que corta a capital paulista, a ficar verde por receber menos água.

Veja as 10 cidades com o ar mais poluído do mundo nesta terça:

São Paulo, Brasil

Kinshasha, República Democrática do Congo

Dubai, Emirados Árabes Unidos

Jerusalém, Israel

Karachi, Paquistão

Deli, Índia

Batam, Indonésia

Tel Aviv, Israel

Lahore. Paquistão

Addis Adaba, Etiópia

Sudeste sofre com a fumaça das queimadas

A fumaça oriunda das queimadas na região Norte, especificamente na Amazônia (52%) e no Cerrado (33%), chegou a 60% do país neste fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Ao todo, foram registrados 159.411 focos de incêndio de janeiro até ontem, um aumento de 100% em relação ao mesmo período do ano passado.

