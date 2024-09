Divulgação/Polícia Federal Imagens divulgadas pela PF mostram os pontos eletrônicos escondidos na orelha de uma candidata





A Polícia Federal de Pernambuco prendeu em flagrante cinco candidatos que utilizavam pontos eletrônicos durante um concurso público da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) , no último domingo (8).

As cinco pessoas foram detidas logo após o término das provas, ainda dentro de dois prédios da UFRPE , que fica no Recife , onde a prova foi aplicada. De acordo com a PF, os indiciados vão responder inicialmente pelo crime de fraude em “certame de interesse público”, com pena que pode levar de um a quatro anos de prisão, além de multa.

Operação da PF

Ainda segundo a Polícia Federal, um dos cinco candidatos em questão estava realizando a prova no lugar de outra pessoa, que também será responsabilizada. As prisões são resultado de uma operação da Polícia Federal feita pelo Setor de Inteligência Policial (SIP) e pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz), mobilizando ao todo 14 agentes.

Com o flagrante, agora a Polícia Federal vai prosseguir com a investigação para identificar outros envolvidos, confirmar o modus operandi dos investigados, e também identificar e localizar os fornecedores dos equipamentos e mentores do crime.





Os candidatos pegos em fraude foram liberados sem necessidade de audiência de custódia. Apenas uma pessoa precisou pagar fiança.

O concurso público da UFRPE ofertava vagas para cargos de níveis técnico e superior. Os salários variam de R$2.667,19 a R$4.556,92.

