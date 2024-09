Reprodução Carro se parte ao meio após motorista bater em poste em SP

Um carro se partiu ao meio após o motorista bater em um poste na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo , neste domingo (8). Uma pessoa morreu no acidente e o motorista, de 30 anos, foi preso. As informações são do SBT News.

Segundo a polícia, o motorista tentou “fazer uma ultrapassagem proibida em alta velocidade”. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

Na delegacia, ele afirmou que ultrapassou na velocidade máxima da via. A polícia registrou o caso como lesão corporal culposa e homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A vítima é um jovem de 21 anos, que estava no banco traseiro do veículo. Ele foi arremessado pelo impacto da batida e chegou a ser socorrido em um hospital, mas não resistiu.

Um vídeo gravado no local do acidente mostra os destroços do carro, um Honda Civic preto.

Assista:









