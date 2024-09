Instagram/@rioverdegoias Gado fugindo de incêndio em Rio Verde

Vídeos que circulam nas redes sociais registram os danos provocados por incêndios em Rio Verde, no sudoeste de Goiás.

Em um dos vídeos, bovinos são vistos fugindo das chamas em uma fazenda atingida pelo fogo. As informações são do g1.

Outros registros mostram uma espessa fumaça que dificulta a visibilidade de motoristas que trafegam pela região.

O Corpo de Bombeiros não informou a extensão da área de vegetação afetada nem se os animais vistos nas imagens sobreviveram.

No entanto, a corporação confirmou que diversos focos de incêndio foram identificados nas proximidades da GO-333, no domingo (8).

O avanço das chamas foi facilitado pelas condições de tempo seco e quente, atingindo extensas áreas de vegetação, tanto em propriedades públicas quanto privadas.





As causas do incêndio ainda não foram determinadas. As autoridades não sabem se o fogo foi resultado de um fenômeno natural ou de ação criminosa.

A densa fumaça gerada pelas chamas também comprometeu a visibilidade na estrada, afetando os motoristas da região.

Entre os dias 7 e 8 de setembro, o estado de Goiás contabilizou 754 focos de incêndio, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Rio Verde lidera a lista dos municípios com mais focos registrados, totalizando 115.

Confira abaixo os cinco municípios com o maior número de focos de incêndio:

Rio Verde: 115 focos (15,3% do total)

Jataí: 78 focos (10,3% do total)

Mineiros: 36 focos (4,8% do total)

Bom Jesus de Goiás: 30 focos (4% do total)

Itumbiara: 29 focos (3,8% do total)



Veja o vídeo:







