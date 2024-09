Reprodução Deolane passou a noite na prisão





Outras detentas da Colônia Penal Feminina Bom Pastor , no Recife, estão pedindo para que a influenciadora e advogada Deolane Bezerra seja solta. Segundo parentes das presidiárias, o pedido é um desejo para que o local não tenha tanta agitação e tumulto, o que atrapalha na rotina e sossego das internas.

Deolane Bezerra está na unidade prisional desde a última quarta-feira (4), quando foi presa pela Polícia Civil na “ Operação Investigation ”, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A mãe da influenciadora, Solange Bezerra, também foi presa durante a investigação e está junto da filha na Colônia Penal.

A informação sobre o descontentamento de outras presidiárias foi obtida por uma equipe do SBT, no último sábado (7). Em entrevista ao canal, uma mulher falou que as presas querem que a advogada deixe a penitenciária. “Querem [que Deolane deixe a prisão]. Para não ter tanta agitação. Teve muita agitação ontem. Muitos fogos. É muito tumulto e elas escutam tudo”, relatou.

A mulher também contou que as demais detentas não têm contato com Deolane, que está em uma sala reservada. “Ver ninguém viu, só sabem onde ela está, na sala de espera. Está em uma área separada, está ela e a mãe dela”, afirmou.

Movimentação incomum

A prisão da influenciadora, na última quarta-feira (4/9), tem movimentado o local de forma atípica. A porta da penitenciária vem recebendo diversas pessoas, desde jornalistas a fãs de Deolane e curiosos. Muitas pessoas levam cartazes, soltam fogos e gritam pela soltura da advogada. Algumas delas estão inclusive acampando no local.





Deolane e Solange passaram por audiência de custódia na quinta-feira (5), quando a Justiça decidiu manter as duas presas preventivamente após analisar a operação. Segundo o TJ-PE, as diligências da investigação tramitam em segredo de justiça, sem que os próximos passos tenham sido divulgados.

