Reprodução/redes sociais Caminhão caiu em cima de dois carros que estavam estacionados





Um motorista de caminhão perdeu o controle do veículo, que caiu de uma rodovia em cima de dois carros, nesta quinta-feira (5), em Barão de Cocais , Minas Gerais . Vídeo de uma câmera de segurança mostra o exato momento do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros , o caminhão perdeu o controle depois de passar por um quebra-molas. Ao cair da rodovia, ele atingiu dois carros que estavam estacionados em uma rua que fica abaixo da via.





O motorista pulou do caminhão quando percebeu a perda de controle do veículo. Não houve mais vítimas além do condutor, que teve apenas escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido por testemunhas e levado para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade.

O veículo começou a pegar fogo, mas as chamas foram controladas por funcionários de um lava à jato até a chegada dos bombeiros. Confira o vídeo do momento do acidente:









