Uma equipe de biólogos brasileiros anunciou a descoberta de uma nova espécie de aranha que habita tocas e cavernas subterrâneas no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. Estes ecossistemas, que no período Paleolítico abrigavam grandes mamíferos como preguiças-gigantes e tatus-canastra, são agora o lar da aranha Paleotoca diminas.



O nome científico da aranha reflete seu ambiente: “Paleotoca” combina o prefixo grego “paleo” (velho) com “toca”, do tupi, significando "casa". O epíteto “diminas” faz alusão a Minas Gerais, indicando que esses aracnídeos vivem nos antigos abrigos subterrâneos que uma vez serviram aos grandes mamíferos extintos.

O novo gênero foi registrado no World Spider Catalog (WSC) no início deste mês e descrito em um estudo publicado na revista Taxonomy. A aranha tem aproximadamente 2 milímetros de comprimento e exibe uma coloração amarela desbotada. Sem olhos e com longas pernas espinhosas, a Paleotoca diminas possui pelos especializados para detectar vibrações, uma adaptação para seu estilo de vida em completa escuridão.

Apesar de pertencente à família Prodidominae, a nova espécie apresenta características distintivas. A ausência de um escudo abdominal dorsal e a presença de um apêndice específico nos pedipalpos, denominado “apófise tibial retrolateral bífida”, são algumas dessas particularidades.

Os espécimes foram coletados de áreas úmidas, em buracos escavados pela megafauna antiga, e agora estão preservados na coleção do Instituto Butantan, em São Paulo. Os biólogos Igor Cizauskas, Robson Zampaulo e Antonio Brescovit, autores do estudo, destacam a importância de mais pesquisas para compreender a biodiversidade das aranhas Prodidomidae neotropicais, enfatizando o papel vital do Brasil nesse campo.

"Das 76 espécies conhecidas, 16 ocorrem no país. Novos estudos são essenciais para entendermos a riqueza dessa fauna subterrânea", afirmam.

