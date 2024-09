Reprodução/TV Globo Nego Di, ex-BBB 21, foi denunciado por três crimes pelo MP





O comediante e ex-BBB Dilson Alves da Silva Neto , conhecido como Nego Di , foi denunciado pelo Ministério Público por três crimes envolvendo promoção de rifas virtuais ilegais: estelionato , lavagem de dinheiro e uso de documento falso , além de contravenção penal.

Segundo o MP, a esposa de Dilson, Gabriela Sousa , também foi denunciada. O casal foi alvo de uma operação em 12 de julho , na qual foram sequestrados dois veículos de luxo e apreendida uma arma sem registro de uso restrito das Forças Armadas. A denúncia foi encaminhada à Justiça, e caso seja aceita, o casal vira réu.

A advogada Tatiana Borsa, representante de Nego Di e Gabriela, afirmou que a defesa não irá se manifestar sobre o assunto.

As denúncias

Conforme a denúncia divulgada nesta quinta-feira (5) sobre as rifas ilícitas, o casal obteve valores em torno de R$ 2,5 milhões, referentes a mais de 300 mil transferências bancárias entre novembro de 2022 e maio de 2024. Os valores eram, inicialmente, destinados para contas de terceiros. Eles prometiam premiação em bens e dinheiro a partir desses supostos sorteios virtuais.

A investigação aponta que Nego Di promoveu a rifa eletrônica de um Porsche e R$ 150 mil em dinheiro com publicações de vídeos nas redes sociais induzindo as vítimas a participar da farsa. A Promotoria afirma que o ex-BBB teria anunciado um vencedor fictício, enquanto transferia o veículo para terceiros e “sorteava” o próprio número.

A lavagem de dinheiro foi identificada a partir de valores repassados para terceiros, da compra de veículos de luxo e imóveis em Porto Alegre, na Serra e no Litoral do RS.

A denúncia de uso de documento falso, atribuído a Nego Di, é em relação a um suposto comprovante de R$ 1 milhão , que seria para uma campanha durante as enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, enquanto teria doado apenas R$ 100.

Prisão preventiva

Nego Di foi preso preventivamente por estelionato em Florianópolis (SC), no dia 14 de julho deste ano, em decorrência de outra ação, que apura um suposto esquema de produtos vendidos que não teriam sido entregues pela loja virtual Tadizuera. Na quarta-feira (4), a 2ª Vara Criminal de Canoas negou um novo pedido de Habeas Corpus feito pela defesa do comediante.

A Justiça manteve a prisão de Nego Di após audiência de custódia, alegando risco de fuga e que o réu poderia seguir cometendo crimes.

Nego Di é acusado de praticar 17 vezes crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica. Um sócio do influenciador também foi acusado pelo MP, e preso em Bombinhas, Santa Catarina, no dia 22 de julho. Gabriela Souza responde aos processos em liberdade.





Quem é Nego Di?

Dilson Alves da Silva Neto, mais conhecido como Nego Di, nasceu em Porto Alegre e começou a ser conhecido pelo trabalho como comediante, tanto na internet quanto em shows de “Stand Up Comedy”. Ficou conhecido nacionalmente após participar do reality show “Big Brother Brasil”, em 2021, onde protagonizou a segunda maior porcentagem de eliminação da história do programa: 98,76%.

Voltou a ser comentado nacionalmente com a suposta doação de R$ 1 milhão para ajudar as vítimas de enchentes do RS.

